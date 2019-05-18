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За последние три недели по меньшей мере 18 больниц на северо-западе Сирии подверглись нападениям. Представители США и Британии возложили ответственность за атаки на Москву и Дамаск.

Об этом в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН заявили представители западных держав, пишет «Голос Америки».

Территории в северо-западной части Сирии формально находятся под защитой российско-турецкого соглашения, заключенного в сентябре прошлого года. Несмотря на это, силы режима Башара Асада, поддерживаемые российскими войсками, начали наступление на последний оплот сирийских повстанцев. В ООН говорят, что в этой зоне сейчас находятся около 3 миллионов мирных жителей.

«Поскольку нам известо, что Россия и Сирия являются единственными странами, совершающими авиационные полеты в этой местности, то какой вывод (можно сделать)... были ли это российские и сирийские ВВС?» - сказала на заседании Совбеза ООН постпред Великобритании Карен Пирс.

Джонатан Коэн, и.о. постпреда США в ООН, возложил ответственность за проведение атак на больницы на Россию и Сирию. Коэн заявил, что его встревожил тот факт, что несколько из больниц, подвергшихся бомбардировкам, находились в специальном списке, который был создан ООН и Россией для того, чтобы защитить эти учреждения от атак.

Российский постпред Василий Небензя заявил, что российские и сирийские военные не ставили своей целью разрушение гражданской инфраструктуры и убийство мирного населения.
ForUm

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