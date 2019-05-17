Олигарх Игорь Коломойский заявил, что намерен ближайшие пять лет прожить в Украине.

Об этом он заявил в интервью Схемам.

«Я решил ближайшие пять лет прожить в Украине. Потому что я надеюсь, на верховенство права в стране», - сказал Коломойский.

Он утверждает, что это не связано с его отношениями с Зеленским.

«Никак не связано. Я приехал сюда и планирую здесь находиться в связи с семейными обстоятельствами. У меня сын планирует подписать контракт с баскетбольным клубом Украины», - пояснил олигарх.

По его словам, он не планирует посещать администрацию президента Зеленского.

«Я планирую жить в Украине и наслаждаться жизнью в Украине. Без всяких посещений», - заверил олигарх.

Коломойский прилетел в Украину ночью 16 мая.

Коломойский не был в Украине с июня 2017 года и жил в Женеве, Швейцария. С сентября 2018 года жил в Израиле, в городе Герцлия. В интервью «Схемам» Коломойский говорил, что перебрался из Швейцарии в другую страну «по семейным обстоятельствам» и заявлял, что планирует вернуться в Украину после первого тура президентских выборов.