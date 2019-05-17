Киев подписал договор с обществом с ограниченной ответственностью «Синема-Центр» о передаче кинотеатра «Киев» в аренду, сообщает пресс-служба КГГА.

«Киев ожидает более эффективной работы кинотеатра при выполнении всех условий договора, в частности, сохранение фестивального профиля», - сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак.

«Кинотеатр «Киев» имеет грандиозный потенциал. Это - культовое сооружение в самом центре города, которое имеет как историческую, так и эстетическую ценность для столицы. Поэтому мы ожидаем, что при новом арендаторе, с которым уже подписан договор, наш кинотеатр получит второе дыхание, при этом, конечно, останется со своим художественным направлением», - добавил он.

По словам чиновника, арендная плата, определенная по результатам открытого конкурса путем аукциона от 15 апреля, составляет 2 миллиона 119 253 гривни с НДС. Обязательства арендатора по уплате арендной платы обеспечиваются в виде авансовой арендной платы в размере не меньше арендной платы за два месяца.

Объектом аренды, согласно договору, является нежилой дом общей площадью 7 376,30 кв. м, в том числе подвал - 649,20 кв. м, цоколь - 1805,9 кв. м, 1 этаж - 2096,7 кв. м, 2 этаж - 1982,90 кв. м, 3 этаж - 841 кв. м.

«Поэтому в течение 30 дней мы планируем увидеть презентацию дальнейшей работы кинотеатра от его нового арендатора «Синема-Центр», - сказал Слончак.

Напомним, 26 декабря 2018 года председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко сообщил, что кинотеатр «Киев» не продлил договор аренды. В связи с этим, по его словам, дальнейшая работа кинотеатра находится под вопросом.

В то же время директор Департамента культуры КГГА Диана Попова заявила, что кинотеатр «Киев» продолжит свою работу в нынешнем формате.

В январе «Киеву» не продлили договор аренды помещения.