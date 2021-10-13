Шевченковская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении директору Департамента коммунальной собственности города, его первому заместителю, а также директору КП «Киевкинофильм» в служебной халатности, в результате которой территориальная община недополучила средства за аренду помещений кинотеатра «Киев» в сумме более 22 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Установлено, что в 2019 году первый заместитель начальника Департамента коммунальной собственности Киева и директор КП «Киевкинофильм» заключили с частным обществом трехсторонний договор об аренде помещений кинотеатра «Киев» площадью более 7 тыс. кв м на ул. Большой Васильковской, 19.

Арендная плата, определенная протоколом заседания конкурсной комиссии, составила 2,1 млн гривен без учета НДС за базовый месяц.

Выплаты в полном объеме были осуществлены обществом в период с июня по ноябрь 2019 год включительно. Однако в дальнейшем арендатор обратился в Департамент коммунальной собственности Киева с просьбой проверить состояние использования здания кинотеатра «Киев». В связи с этим директор Департамента создал комиссию, которая уже на следующий день составила Акт о приостановлении исполнения сторонами своих обязательств по договору аренды в части начисления и уплаты арендной платы за невозможности использования арендатором помещений кинотеатра.

Указанный акт стал основанием для прекращения начисления арендной платы, начиная с декабря 2019 года, и был подписан представителем балансодержателя – директором КП «Киевкинофильм» и руководителем отдела Департамента коммунальной собственности. Киева КГГА.

В ходе досудебного расследования установлено, что составление указанного акта не предусмотрено действующим законодательством, и порядок разрешения споров в части пригодности объекта аренды к использованию по целевому назначению относится к компетенции суда.

Кроме того, согласно заключению комплексной судебной строительно-технической экспертизы помещение кинотеатра «Киев» полностью пригодно в настоящее время для эксплуатации по целевому назначению – организации кинопоказов.

Вследствие недобросовестного выполнения вышеупомянутыми лицами своих служебных обязанностей по обеспечению контроля за выполнением условий договора, а также освобождение арендатора от арендной платы способом, не предусмотренным законодательством, территориальной общине города Киева причинен материальный ущерб на сумму более 22 млн грн в виде недополученных ежемесячных арендных платежей.

Досудебное расследование в уголовном производстве в настоящее время продолжается.