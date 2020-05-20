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В Кабинете Министров Украины рассматривают возможность сначала открыть кинотеатры с ограничением в 30% заполненных мест в зале. Об этом в комментарии hromadske рассказала временная исполняющая обязанности министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко.

«Если говорить об этапах выхода из карантина, то и в кинотеатрах, и в других концертных залах любой формы собственности, в первую очередь, должны быть соблюдены те требования, которые утверждены Минздравом, и диктуют своими протоколами медики. То есть на первом этапе это возможно заполнение на 30%», - заявила она.

В то же время Фоменко уточнила, что имеет информацию от представителей отрасли культуры, что такая заполненность увеличит расходы на содержание и продолжение деятельности, но не принесет желаемой прибыли.

«Такое количество людей (в залах кинотеатров. - Ред.), скажем, не покрывает те расходы, на которые рассчитывает объект хозяйствования», - добавила она.

Фоменко также сказала, что правительство планирует разрешить работать всей культурной сфере, включая кинотеатры и концерты, на последнем этапе снятия карантина. Предварительной датой рассматривают 1 июля, однако есть нюансы.

Напомним, Кабмин намерен разрешить работу общественного транспорта с 22 мая заработает, метро – с 25-го.
ForUm

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