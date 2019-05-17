Координатор националистической организации С14 Сергей Мазур считает организаторами покушения на себя криминальных авторитетов из черкасской банды «Торпеды» Александра Прудивуса и Игоря Плекана.

Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщают Українські Новин.

Мазур отметил, что МВД и полиция откровенно саботируют расследования дела о покушении и помогают обвиняемым избежать наказания.

В частности, один из обвиняемых, Дмитрий Исаенко, уже сбежал в Россию, а остальные - Олег Акимов, Андрей Вирченко, Рустам Бадьянов и Андрей Павленко - вышли из-под стражи.

При этом у них был изъят большой арсенал оружия, в частности, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР).

Установлено, что все обвиняемые связаны с черкасской преступной группировкой «Торпеды», которая по заказу ФСБ России устраивала провокации в Украине.

«Наверное, Арсену Авакову хочется, чтоб граната таки прилетела кому-нибудь из нас (С14)», - отметил в свою очередь глава «С14» Евгений Карась».

Учитывая саботаж полиции, координаторы организации решили обнародовать данные о заказчиках и организаторах покушения на Мазура.

Так, организатором покушения активисты называют криминального авторитета Игоря Плекана (прозвище «Пуля»), который связан с главой банды «Торпеды» Александром Прудивусом.

Также среди причастных к этому преступлению названы Олег Хроль, Игорь Хмель и Артем Забранский.

«Мы точно уверены, что это был заказ ФСБ», - подчеркнул Мазур.

По его данным, летом 2018 года Плекан летал в Азербайджан, где получил 50-60 тыс. долларов для организации убийства координатора С14.

Активисты призывают полицию прекратить саботаж дела и задержать преступников.

Напомним, в ночь на 10 октября 2018 в Борисполе Киевской области в окно квартиры координатора организации С14 Сергея Мазура неизвестные бросили взрывное устройство. Пострадал отец активиста.

Полиция квалифицировала взрыв как покушение на убийство.

1 ноября были задержаны 3 подозреваемых в подготовке покушения на Мазура.

В марте 2018 года суд отпустил из-под стражи обвиняемых по делу покушения на координатора общественной организации С14.