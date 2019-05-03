Суд отпустил из-под стражи обвиняемых по делу покушения на координатора общественной организации С14, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

В производстве Переяслав-Хмельницкого горрайонного суда Киевской области находится уголовное производство от 10 октября 2018 по обвинению трех лиц в совершении покушения на умышленное убийство.

Во время досудебного расследования указанного производства в отношении подозреваемых была избрана и соответственно продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 2 мая 2019.

Обвинительный акт в уголовном деле 25 апреля поступил в суд с ходатайством прокурора об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении указанных обвиняемых.

Так, согласно требованиям ст. 315 УПК Украины, во время подготовительного судебного заседания суд по ходатайству участников судебного разбирательства вправе выбрать, изменить или отменить меры обеспечения уголовного производства, в том числе меру пресечения, избранную в отношении обвиняемого.

Следовательно, 26 апреля во время подготовительного судебного заседания (в последний рабочий день перед окончанием срока действия меры пресечения), стороной защиты заявлен отвод прокурорам Переяслав-Хмельницкого отдела Бориспольской местной прокуратуры, который не был удовлетворен.

Также, постановлениями Переяслав-Хмельницкого горрайонного суда Киевской области прокурору отказано в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемых и одновременно избраны по ним меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением средств электронного контроля, сроком на 2 месяца.

Напомним, в ночь на 10 октября 2018 в Борисполе Киевской области в окно квартиры координатора организации С14 Сергея Мазура неизвестные бросили взрывное устройство. Пострадал отец активиста.

Полиция квалифицировала взрыв как покушение на убийство.

1 ноября были задержаны 3 подозреваемых в подготовке покушения на Мазура.