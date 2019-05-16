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Возле Верховной Рады произошло столкновение между митингующими - активистами организации «АвтоЕвроСила» - и правоохранителями.

На проезжей части ул. Грушевского - от ул. Шелковичной в сторону станции метро «Арсенальная» и заканчивая перекрестком, где находится вход в Мариинский парк - движение транспорта перекрыто, сообщает УНИАН.

На этом участке на тротуарах, местами и на проезжей части, стоят автомобили участников акции - активистов организации «АвтоЕвроСила». На площади Конституции, где установлена сцена, находятся несколько сотен участников акции.

На проезжей части улицы Грушевского возник конфликт между участниками акции и правоохранителями. По словам участников акции, к ним должен был подъехать еще один участник на машине, но полиция будто бы эту машину заблокировала, и поэтому возникло столкновение.

 В настоящее время в центре проезжей части стоит автомобиль, окруженный участниками акции и полицейскими, между которыми продолжается спор.

На пересечении улиц Грушевского и Шелковичной, а также возле парламента выстроились в несколько рядов правоохранители.

 

Напомним, 15 мая  «евробляхеры» начали митинг в правительственном квартале, требуя продлить сроки льготной растаможки авто.

В свою очередь председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что льготы на растаможку авто на еврономерах могут быть применены только к социально незащищенным категориям граждан.
ForUm

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