Народный депутат Сергей Бондарь бросил веревочную петлю своему коллеге Сергею Каплину в сессионном зале Верховной Рады.
Инцидент произошел в ходе обсуждения парламентом даты проведения инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.
Судя по фотографиям, народный депутат Виталий Куприй также выступил с трибуны Рады с петлей в руках.
Напомним, Верховная Рада приняла решение о приведении к присяге новоизбранного президента Владимира Зеленского 20 мая.
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