Внефракционный народный депутат, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассчитает, что большинство членов созданного им межфракционного депутатского объединения (МФО) «Разумная политика» в дальнейшем присоединится к созданию его политической партии.

«Партия обязательно будет. Если мы говорим о тех, кто вошел в МФО, то я надеюсь, что большая часть из них будет готова присоединиться к строительству, созданию партии. Мы не будем создавать проект - проектов у нас хватает, а вот с партиями - у нас проблема. Поэтому мы будем готовить партию», - сказал Разумков в комментарии журналистам в кулуарах парламента, передает Интерфакс-Украина.

Вместе с тем он отметил, что намерен встречаться с членами своего МФО «достаточно часто», поскольку «это командная работа». «Например, мы вчера встречались: обсуждали вопросы, которые есть в повестке дня. Новости обсуждали: например, то же электронное голосование, что является прямой дорогой к узурпации власти: что через несколько лет нам просто нарисуют результаты выборов», - уточнил политик.

Как сообщал ForUm, экс-спикер Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков заявил о намерении создать новую политическую силу в конце октября.

7 октября Верховная Рада отозвала Разумкова с занимаемой должности.

8 ноября Разумков обнародовал список из 25 депутатов, которые войдут в созданное им межфракционное объединение под названием «Разумная политика».

Согласно фотокопии, обнародованной на его странице, членами этого МФО станут 21 член фракции «Слуга народа» (Владимир Козак, Василий Мокан, Роман Соха, Нелли Яковлева, Оксана Дмитриева, Валерий Божик, Дмитрий Микиша, Артем Дмитрук, Ольга Саладуха, Олег Воронько, Александр Бакумов, Ольга Коваль, Дарья Володина, Михаил Новиков, Роман Бабий, Алина Загоруйко, Константин Касай, Дмитрий Гурин, Михаил Крячко, Евгений Петруняк, Иван Юнаков), двое представителей «Батькивщины» (Андрей Николаенко, Владимир Кабаченко), а также внефракционный нардеп Людмила Буймистер.

По словам политика, «это те люди, которые придерживаются принципов, которых трудно было сломать и Офису президента» во время голосования за его отставку с должности спикера.