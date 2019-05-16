В финальном матче, который прошел в Запорожье, «горняки» с крупным счетом обыграли представителя Первой лиги «Ингулец».

«Шахтер» вышел вперед на 28-й минуте матча - после удара Тайсона мяч полетел прямо на забытого соперниками Тете, которому оставалось только подставить ногу. Для бразильца этот гол стал дебютным в составе «горняков», сообщает УНИАН.

На 39-й минуте «горняки» увеличили свое преимущество - Тете замкнул прострел Исмаили вдоль ворот и оформил дубль. В концовке тайма «Шахтер» довел счет до крупного - после паса Тайсона отличился Жуниор Мораес.

Второй тайм после этого превратился в формальность. Но «горняки» забили еще - Манор Соломон отличился красивым ударом уже через три минуты после выхода на замену. «Шахтер» в четвертый раз подряд и в тринадцатый раз в истории завоевал Кубок Украины и остается самой титулованной командой турнира.

Напомним, «Ингулец» стал первым клубом не из высшего украинского дивизиона, которому удалось пробиться в финал Кубка Украины.

«Шахтер» - «Ингулец» - 4:0

Голы: Тете, 28, 39, Мораес, 45+1, Соломон, 64

«Шахтер»: Шевченко, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Патрик, Маркос Антонио, Тете (Нем, 72), Коваленко (Соломон, 61), Тайсон, Мораес (Кайоде, 61).

«Ингулец»: Ситников, Балан, Павлов, Ковалев, Синегуб, Лупашко, И. Коваленко, Клименко (Кучеренко, 67), Запорожец, Щедрый (Козак, 83), Мишуренко (Сичинава, 35).