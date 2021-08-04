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В городской больнице Краматорска скончался третий горняк, пострадавший в результате взрыва в шахтоуправлении «Покровское» 31 июля. Об этом сообщил народный депутат Михаил Волынец.

«В ожоговом отделении Краматорской больницы №3 сегодня ночью умер третий горняк, который был в забое во время взрыва в шахтоуправлении «Покровское», - написал он в Facebook.

31 июля около 5:00 в северном полевом конвейерном штреке Шахтоуправление «Покровское» на горизонте 815 м произошел взрыв. С травмами и ожогами различной степени сложности 10 горняков были направлены в медицинские учреждения Покровска и Краматорска. Троих человек не удалось спасти – из-за полученных травм они скончались в больницах.
ForUm

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