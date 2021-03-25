Покровская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном деле по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 272 ​​УК Украина). Об этом

ForUm’у сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что 25 марта 2021 около 4:00 на шахте «Белозерская» во время монтажных работ металлическая секция весом 9 тонн упала на 35-летнего работника предприятия.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия для установления всех обстоятельств и свидетелей происшествия. Досудебное расследование продолжается.