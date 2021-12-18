Работник шахты “Надежда” во Львовской области погиб в результате обвала породы.

Как пишет Голос, об этом в своем Facebook сообщил нардеп, глава профсоюза шахтеров Николай Волынец.

По его словам, в результате ЧП погиб шахтер 1986 года рождения.

На глубине 544 метров в 164 бортовом штреке шахты “Надежда” обрушилась порода. Как рассказывают спасатели, медсестра подземного медпункта предоставила помощь пострадавшему, однако мужчина скончался по дороге на поверхность.

“Искренние соболезнования семье погибшего. Склоняем головы перед работниками одной из самых опасных и недооцененных профессий в мире”, – резюмировал Волынец в своем Facebook.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге на шахте предприятия “АрселорМиттал Кривой Рог” произошел обвал, в результате чего погиб проходчик.

Также ранее сообщалось, что вблизи поселка Смолино Кировоградской области погиб работник на урановой шахте.