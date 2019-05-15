Адвокат заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова, Дмитри Динзе, рассказал о состоянии здоровья своего подзащитного, сообщает Крым.Реалии.

«Что касается физического состояния, то уже в настоящее время не приходится беспокоиться. Сейчас он поправился до 90 килограммов и чувствует себя отлично. Единственное, у него есть хронические заболевания, которые дают периодически о себе знать. Реабилитация прошла успешно. Но вы имейте ввиду, что это индивидуальная особенность организма. У Олега организм смог восстановиться, у других – он может этого не сделать. Поэтому ему повезло», – рассказал Динзе.

По его словам, сейчас психологическое состояние у Сенцова «отличное в следствии того, что он постоянно занимается чем-то творческим».

Напомним, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.

14 мая 2018 года Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. 5 октября он сообщил, что с 6 октября вынужден прекратить голодовку, которую держал 145 дней.