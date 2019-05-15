В июле-августе 2019 ожидается рост курса иностранных валют, заявил председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

«С учетом выплат по внешнему долгу и валютным ОВГЗ и выхода нерезидентов с ОВГЗ, которые они покупали в январе-апреле, с последующей конвертацией гривневых средств в валюту, а также уменьшением экспорта сельхозпродукции в июле-августе прослеживаются определенные условия для незначительных курсовых колебаний доллара по отношению к гривне. Кроме того, в период отпусков есть спрос населения на валюту. Однако население и бизнес постепенно привыкли к плавающему курсу и меньше поддаются панике, потому что поняли, что колебания могут быть в обе стороны - как в сторону ослабления, так и укрепления», - написал он в Facebook.

Кроме того, Данилишин отметил, что сейчас наблюдается серьезное укрепление курса национальной валюты: с начала года официальный курс гривни к доллару США повысился на 5,5%.