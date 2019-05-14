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Конституционный суд снова отложил рассмотрение закона «Об очищении власти».

Соответствующее решение было принято во время заседания Большой палаты во вторник.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на собеседника в суде.

«Вопрос рассмотрения люстрации с повестки дня сняли», - сказал он.

Напомним, 17 апреля журналисты программы «Схемы» сообщили о том, что Андрей Богдан 13 марта тайно посещал Конституционный суд, который решает судьбу закона «Об очищении  власти», и провел встречу с председателем суда Станислав Шевчуком. Журналисты сослались на данные журнала посещений Конституционного суда, копия которого оказались в их распоряжении.

Через день после того, как стало известно об этой встрече, в Конституционном суде Украины отменили заседание, на котором должна решаться судьба закона «Об очищении власти», и на котором люстрации могли признать неконституционной. 

Председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук подтвердил встречу с Богданом. 

18 апреля Конституционный суд отложил рассмотрение закона «Об очищении власти». Соответствующее решение было принято во время заседания Большой палаты.

Закон «Об очищении власти» вступил в силу в октябре 2014 года. Документ предусматривает, что лица, которые занимают должности, подпадающие под люстрационную проверку, должны не позднее, чем на десятый день с начала проведения проверки в учреждении, представить своему руководителю собственноручно написанное заявление о согласии на проведение проверки.

В тот же год в КСУ поступило два представления от ВСУ и одно от 47 народных депутатов относительно конституционности некоторых положений закона об очищении власти. Впоследствии суд объединил три иска в одно производство.

 
ForUm

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