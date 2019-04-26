Председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук подтвердил встречу с неформальным куратором штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского и адвокатом олигарха Игоря Коломойского Андреем Богданом. По его словам, встреча 13 марта не была тайной.

В эфире Радио Свобода Шевчук заявил, что знает Богдана более 10 лет и не говорил с ним о законе о люстрации.

«Я никогда ни с кем не обсуждаю дела, которые находятся в производстве. Я знаю господина Богдана более 10 лет, он известный адвокат, профессионал своего дела. О встрече, то она не была тайной... Он официально, через приемную попросил о встрече. Мы в начале марта встретились. Это было после ситуации с нашим решением о незаконном обогащении. Поднялась большая волна, в том числе и в политических штабах. Как я понимаю, кандидату Зеленскому задавали вопросы дипломаты: что делать, какова позиция. Он выяснял, как выйти из ситуации, который принять правильный закон новый. О люстрации мы не разговаривали», - сказал Шевчук.

17 апреля журналисты программы «Схемы» сообщили о том, что Андрей Богдан 13 марта тайно посещал Конституционный суд, который решает судьбу закона «Об очищении власти», и провел встречу с председателем суда Станислав Шевчуком. Журналисты сослались на данные журнала посещений Конституционного суда, копия которого оказались в их распоряжении.

Через день после того, как стало известно об этой встрече, в Конституционном суде Украины отменили заседание, на котором должна решаться судьба закона «Об очищении власти», и на котором люстрации могли признать неконституционной. Рассмотрение этого вопроса было назначено на 18 апреля на 10 утра, но был перенесен на неопределенное время.

«Схемы» сообщили, что влиятельный соратник Владимира Зеленского Богдан сам попадает под ограничения люстрационного закона и не может работать на государственной службе до 2024 года, потому что дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича.

Богдан отказался отвечать на вопрос, какова была цель его посещения Конституционного суда. Но прежде он уверял журналистов «Схем», что не разговаривал с Зеленским относительно своего назначения на какую-либо должность.