Избранный президент Владимир Зеленский узнал о приезде адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани из средств массовой информации, и никаких «подводных камней» вокруг этого визита нет.

Об этом представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал в эфире »Свободы слова» на ICTV, сообщает Укринформ.

«О том, что приезжает Рудольф Джулиани, Зеленский узнал из СМИ, как и то, что не приезжает, он тоже узнал из СМИ. Именно поэтому мне удивительна информация, которая появилась в американских СМИ о том, что кто-то давал комментарий из представителей команды, что там есть какие-то подводные камни. Это не соответствует действительности. Будем надеяться, что это недоразумение будет снято в отношениях между командой Зеленского и представителями США», - отметил Разумков.

В то же время, отвечая на вопрос, кто из команды Зеленского работает над урегулированием этого недоразумения, Разумков отметил, что такие вопросы носят конфиденциальный характер. «Я думаю, что такие вопросы должны носить конфиденциальный характер, это раз, а два - Зеленский готов проводить такие встречи не только с официальными представителями государств, но и в том числе встречаться с представителями тех или иных политических сил, или не политических сил, которые будут заинтересованы в дальнейшем углублении взаимоотношений между государствами, которые положительно настроены и помогают нам в борьбе за нашу независимость «, - сказал представитель штаба Зеленского.

Напомним, ранее Джулиани заявил, что намерен посетить Киев для встречи с избранным президентом Владимиром Зеленским.

По его словам, цель поездки - убедить власти Украины начать расследование, связанное с интересами президента США.

Позже Джулиани отменил анонсированный визит.