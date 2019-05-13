Раскол в новой Православной Церкви Украины произошел из-за «смешения религии и политики в политтехнологическом котле чародеев-самоучек».

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Такую мысль выразил на своем канале в Телеграмм глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда.

«Раскол может породить только раскол, что и происходит сейчас в Украине, - считает он. - «Автокефальная церковь», которая по замыслу Патриарха Варфоломея была якобы призвана "уврачевать раскол" и объединить православных в Украине, раскалывается на фоне соперничества ее двух руководителей: почетного и томосоносного».

Представитель РПЦ называет УПЦ КП «духовным Франкенштейном» и «отдает должное» главе ПЦУ Епифанию.

«Филарет намерен реанимировать духовного Франкенштейна под названием "Киевский патриархат" и приглашает бывших "иерархов" КП на встречу 14 мая. Епифаний предрекает, что возвращение к "киевскому патриархату" обернется изоляцией и потерей Томоса. На Денисенко неожиданно сходит озарение и он заявляет, что "объединительный собор" не такой уж и объединительный, поскольку главенствовал на нём Фанар, а не он, Филарет. Епифаний, надо отдать ему должное, понимает, что после встречи у Филарета, он рискует остаться в компании из трёх-четырёх "архиереев"», - пишет Легойда.

Владимир Легойда сравнивает происходящее в ПЦУ с событиями сериала «Игры престолов», отмечая, что причиной раскола в новой структуре является вмешательство в Церковь политиков.

«Ничем другим и не могло закончиться смешение религии и политики в политтехнологическом котле чародеев-самоучек из предвыборного штаба Порошенко», - считает он.