Сотрудников Верховного суда США в Вашингтоне экстренно эвакуировали из здания из-за угрозы взрыва.



Об этом в Twitter сообщил корреспондент телеканала NBC Марк Сегрейвс, передает УНИАН.

Позже он уточнил, что в здании суда не обнаружили взрывного устройства.

Как пишет CNN со ссылкой на представителя суда, в учреждение действительно поступило сообщение с угрозой взрыва, однако его сотрудников не эвакуировали.

По словам Алекса Марквардта из CNN, около здания увеличилось количество Национальной гвардии.

Как известно, здание Верховного суда США расположено напротив Капитолия, где проходит церемония инаугурации Джо Байдена.



