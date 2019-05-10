Нардеп от фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Сугоняко зарегистрировал в Верховной Раде постановление о проведении инаугурации Владимира Зеленского 1 июня.

Проект постановления опубликован на сайте парламента.

«Стоит отметить, что статьей 3 Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины» предусмотрена трансляция торжественного заседания Верховной Рады Украины в полном объеме в прямом эфире по радио и телевидению, а также записи в вечернее время по телевидению. Вместе с тем, в третье воскресенье мая, приходящееся в этом году на 19 мая, будет отмечаться День памяти жертв политических репрессий», - отмечается в пояснительной записке.

Также, по мнению Сугоняко, проводить инаугурацию 19 мая не нужно, так как в церемонии планируют принять участие лидеры стран-партнеров и иностранные делегации.

«А это означает необходимость заблаговременного согласования с ними даты проведения торжественного заседания Верховной Рады Украины и/или корректировки их рабочих графиков», - говорится в записке.

Если документ поддержат, то новоизбранный президент не сможет распустить парламент.

Напомним, 4 мая Зеленский на встрече с руководителями парламентских фракций сообщил, что предложит им назначить на 19 мая инаугурацию.