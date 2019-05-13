Правительство Украины планирует постепенно монетизировать все существующие льготы – по примеру монетизации коммунальных субсидий. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Он отметил, что монетизация субсидий – не эксперимент, а фундаментальный проект, который важно продолжать.

«В прошлом году мы сделали реестр субсидиантов... Второе, что мы реализовали, – с 1 января начали монетизировать субсидию всем, кто получал впервые, - сказал Гройсман. - Это нельзя завершать. Далее у нас на очереди монетизировать все льготы».

Глава правительства также отметил, что плохой статистики неплатежей из-за монетизации субсидий нет. «Паникеры пытаются это накручивать (тему неплатежей). Но это деньги людей и не надо за людей решать, куда эти деньги девать. Потребитель будет пытаться беречь эти средства, экономить, экономить, чтобы оставить частичку этих денег себе», - добавил премьер-министр.

Напомним, по введенной правительством программе монетизации субсидий уже выплатили уже около 350 млн грн.