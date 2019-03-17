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По введенной правительством программе монетизации субсидий уже выплатили уже около 350 млн грн.

Об этом сказал Премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба КМУ.

«Мы выплатили уже около 350 млн грн субсидий. Процесс пошел. Эти деньги принадлежат украинцам. Фактически к новому отопительному сезону придем с работающей системой», - сказал Премьер-министр.

По его словам, одно из ключевых преимуществ монетизации - возможность эффективно использовать ресурсы и оставлять сэкономленные на коммунальных платежах средства на собственные нужды.

«Если человек сэкономил на услугах - меньше потратил, вся экономия перейдет человеку на собственные нужды», - отметил Гройсман.
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