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Во вторник, 14 мая, в Украине пройдут дожди с грозами, а с 16-го – в большинстве областей начнется период сухой солнечной погоды. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В ближайшую неделю высокая вероятность дождей остается в западных областях, также осадки могут периодически выпасть в Винницкой и Одесской области.

Температура воздуха будет высокой, в течение дня + 20 + 25 градусов, только завтра на Западе похолодает до + 13 + 19 градусов, а иногда и до + 10 + 14 градусов. Холод придет из соседней Польши.

В Киеве 14 мае ожидается местами дождь, гроза. Воздух прогреется до + 22 + 23 градусов.

В дальнейшем теплая погода в столице будет преобладать, и дожди постепенно отступят.
ForUm

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