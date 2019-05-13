Президент Украины Петр Порошенко тайно присвоил звание генерал-полковника первому заместителю главы СБУ Павлу Демчине.
Об этом сообщил председатель ОО «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин.
«Тайным указом Порошенко присвоил генерал-полковника Павлу Демчине – главному СБУшного «борцу» с коррупцией. Точно на парламентских выборах победит», - написал он в Facebook.
В комментарии Украинской правде Шабунин добавил, что получил информацию от источников в Администрации президента еще 7 мая.
Напомним, Генпрокуратура начала расследовать вмешательство сотрудников НАБУ в работу Демчины.
Национальное антикоррупционное бюро подготовило сообщение о подозрении по факту возможного незаконного обогащения первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Павлу Демчине.
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