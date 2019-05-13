Визит израильской делегации во главе с министром социального равенства Эли Коэном в Польшу отменен.

Об этом говорится в заявлении польского МИД, сообщает Европейская правда.

«Польская сторона решила отменить визит израильских официальных лиц после того, как израильская сторона в последнюю минуту изменила состав делегации, а это предполагает, что переговоры должны были бы сфокусироваться, главным образом, на вопросах, связанных с реституцией собственности», - заявили в МИД.

Польша считает закрытым вопрос с реституцией имущества евреев, конфискованного во время Холокоста в период Второй мировой войны. Визит израильской делегации был запланирован на 13 мая.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в феврале отменил визит польской делегации на саммит Вышеградской группы в Иерусалиме из-за заявлений исполняющего обязанности министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца.

В эфире одной из израильских радиостанций Кац заявил, что «антисемитизм был врожденным у поляков перед Холокостом, во время и после него».