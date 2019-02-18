Премьер Польши Матеуш Моравецкий отменил визит польской делегации на саммит Вышеградской группы в Иерусалиме из-за заявлений исполняющего обязанности министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца.

Об этом говорится в сообщении канцелярии польского премьера в Twitter, сообщает Европейская правда.

«Я принял решение, что польская делегация не поедет в Израиль. Не поедет министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Я принял такое решение, поскольку слова, прозвучавшие из уст министра Каца, недопустимы», - заявил премьер.

Такие слова недопустимы не только в дипломатии, но и в публичной сфере, добавил Моравецкий.

«Поляки пострадали больше всего после евреев и ромов», - сказал он, подчеркнув, что евреи мирно жили рядом с поляками на территории Польши в течение сотен лет.

Напомним, в эфире одной из израильских радиостанций Исраэль Кац заявил, что «антисемитизм был врожденным у поляков перед Холокостом, во время и после него».

Перед этим, комментируя слова, приписанные премьеру Израиля Беньямину Нетаньяху, Кац отметил: «Наш премьер высказался четко. Я сам являюсь сыном переживших Холокост. Как каждый израильтянин и еврей, я могу сказать: мы не забудем и не простим. Было много поляков, которые сотрудничали с нацистами, и, как говорил Ицхак Шамир (экс-премьер Израиля, - ред.), «поляки впитывали антисемитизм с молоком матери». И никто не будет указывать нам, как мы должны чтить своих погибших».

Посла Израиля в Варшаве Анну Азари вызвали в МИД Польши в связи с заявлением министра.