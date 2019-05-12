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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что его страница в Facebook была взломана. Об этом сказано в опубликованном на его странице заявлении.

«В очередной раз моя страница была взломана и распространена публикация провокационного политического содержания», - написал он.

Муженко также подчеркнул, что «военнослужащие не вмешиваются в политические процессы в стране».

«Гибридная война продолжается и мы традиционно будем давать достойный отпор врагу», - добавил он.
ForUm

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