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Сменившая канцлера Германии Ангелу Меркель на посту главы Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр не планирует занимать пост канцлера ФРГ до 2021 года, сообщает Welt am Sonntag

Политик отметила, что не намерена становится канцлером Германии до истечения срока полномочий Меркель. 

Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что народ Германии избрал канцлера и правительство страны на весь срок полномочий.

Напомним, 7 декабря 2018 года Ангела Меркель покинула пост главы партии Христианско-демократический союз, который занимала 18 лет. Ее преемницей выбрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая считается протеже канцлера.

При этом большинство немецких респондентов считают, что Меркель покинет пост канцлера  Германии еще до завершения своего периода легислатуры в 2021 году.

К слову, Меркель надеется, что Зеленский сохранит проевропейскую политику.
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