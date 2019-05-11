На территории оккупированных территории Донецкой и Луганской областей российское командование обязало личный состав соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ оформить российское гражданство, сообщает пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на данные Главного управления разведки Украины.



«Российская оккупационная администрация усиливает меры по русификации населения временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. В частности, масштабы пропаганды растут за счет интенсивного распространения в оккупационных средствах массовой информации разъяснений и комментариев т.н. «специалистов» по оформлению российских паспортов, а также рассылки информационных СМС», – говорится в сообщении.

При этом, по данным разведки, российским командованием донесено распоряжение до личного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ об обязательности получения всеми военнослужащими российского гражданства.

Напомним, 24 апреля президент РФ подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке«. Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Кабмин принял решение, которым эти российские паспорта признаются недействительными.