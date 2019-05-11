Вчера, 10 мая, в Белой Церкви три местных жителя 1977-1996 г. р., угрожая макетом автомата АК-74, совершили нападение на частного предпринимателя и завладели двумя тушками индюков, после чего скрылись на автомобиле BMW. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Отмечается, что неизвестные лица, угрожая оружием, забрали две тушки индюков на сумму 3000 гривен. Разбойное нападение мужчины совершили на трассе Киев-Одесса, когда заявитель разгружал товар для продажи.

Уже через несколько минут оперативники остановили машину, которая находилась в ориентировке. Во время осмотра автомобиля сотрудники полиции обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств две тушки индюков и предмет, похожий на оружие. Как выяснилось, автомат, которым угрожали нападающие, оказался игрушечным.