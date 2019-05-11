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В социальной сети был опубликован видеоролик, в котором были размещены доказательства вмешательства олигарха Рината Ахметова в защиту репутации президента Украины Петра Порошенко, сообщает Comments.ua.

Согласно словам журналиста Александра Дубинского, Ахметов оплачивает пиарщиков, которые  защищают и интересы Порошенко. В качестве доказательств Дубинский приводит следующую аргументацию:

- Совместная коллаборация Порошенко и Ахметова в схеме «Роттердам +». Согласно условиям «Роттердам +», стоимость топлива расчитывается так: цена угля в портах Амстердам – Роттердам – Антверпен + стоимость его доставки в Украину. Транспортировка в украинский порт и железнодорожный транспорт по территории Украины на склады ТЭС входят в стоимость доставки. Как считает журналист, топливо закупали в городе Антрацит, на шахтах, которые принадлежали Ахметову. Согласно подсчетам, Порошенко и Ахметов получили более двадцати миллиардов гривен.

- В социальных сетях есть группа  «Роттердам +», которую ведет скандальный пиарщик Денис Иванов. Иванов известен, как считает  журналист, в связи со скандалом с отмыванием денег «Укрзализныци» в объеме 20 млн. грн в 2011-2013 гг. Несмотря на это, он участвует в защите репутации Ахметова и «Роттердам +». Подтверждение этого в скриншотах ниже:

Кроме того, журналист Александр Дубинский обвиняет Иванова в формировании сообщества «Откуда Деньги» в Facebook, задача которой пропагандировать негатив о самом Александре Дубинском. Причина объясняется следующим образом: интенсивные критические замечания относительно Порошенко и Ахметова в общественном медиа пространстве.

Дубинский также отмечает, что все деньги, которые выделяются на информационные кампании против него и других журналистов, - украдены из бюджета «Роттердам +». Что это, как прямое доказательство сговора между Ахметовым и экс-президентом. Таким образом, Ахметов, по словам журналиста, пытается покрывать Порошенко и одновременно устранить конкурентов руками одиозных пиарщиков, таких, как Денис Иванов.
ForUm

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