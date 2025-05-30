“Гуде вітер вельми в полі” — це пісня, яка підкреслює зв’язок Малевича з Україною

30 травня відбулась прем'єра кліпу на пісню "Гуде вітер вельми в полі", яку виконав Олег Шумей (SHUMEI). Це саундтрек до фільму "Малевич" режисерки Дар'ї Онищенко.

«Гуде вітер вельми в полі» — улюблена музична композиція Казимира Малевича, яку він неодноразово згадував у своїх спогадах. Хоча пісня вважається народною, її автором є поет Віктор Забіла — близький друг Тараса Шевченка, який написав текст у 1837 році. Цей твір тісно пов’язаний з постаттю Шевченка і довгий час сприймався як спосіб вшанування його пам’яті. У сучасному виконанні Олега Шумея, відомого переосмиленням української музичної спадщини, пісня зазвучала по-новому. Саме на замовлення творчої групи байопіка «Малевич», музикант разом із композитор Милошем Єличем з гурту «Океан Ельзи» створили цей саундрект, який органічно доповнив фільм.

«Нам дуже важливо берегти свою історію, яку в нас намагаються забрати вже не одне століття. А в теперішній час війни це важливо як ніколи. Дуже дякую команді Дар'ї Онищенко, яка була з нами на кожному етапі створення саундтреку: від ідеї пісні до запису кліпу. У мене дуже позитивні емоції щодо нашої співпраці, і сподіваюся, що це не остання наша робота», — коментує артист Олег Шумей.

Зйомки кліпу проходили у просторому залі Київської картинної галереї — саме в цьому місці у 1930 році відбулася перша й остання персональна виставка Казимира Малевича у Києві. Паралельно у відео з’являються фрагменти з фільму — сцени з легендарної виставки «0,10», яка радикально змінила сприйняття мистецтва і закріпила за Малевичем репутацію новатора та одного з головних реформаторів мистецьких традицій.

«В багатьох спогадах про Малевича згадується, що він часто співав цю пісню і її любив. “Гуде вітер вельми у полі” — це пісня, яка підкреслює зв’язок Малевича з українським контекстом. Це не лише якась відома українська пісня. Це знаковий твір, за яким впізнавали себе українці в росії і могли відтворити той культурний контекст, який їх поєднував з українською культурою. Тому виконання цієї пісні зараз, повернення цієї історії, згадка про те, що Малевич цю пісню знав і співав — це ще один аргумент для того, щоб повернути Малевича в український контекст», — розповідає креативна продюсерка проєкту Тетяна Філевська.

Переглянути кліп на пісню "Гуде вітер вельми в полі" можна на YouTube.

Фільм "Малевич" вийде на широкі екрани вже 11 вересня.