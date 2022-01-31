Информацию о подготовке массовых протестов и провокаций власти усиленно подают так, чтобы подвести СМИ к выводу, что у них был якобы внешний заказчик. Об этом написал в своем ФБ журналист Евгений Хурсин.

По его словам, министр внутренних дел Денис Монастырский намекнул, что провокаторы протестов могут быть связаны с Россией. Он также заявил, что изучается связь подозреваемых с воинскими формированиями «ДНР» и «ЛНР», а также Россией, и предположил, что никому, кроме Москвы, это не может быть выгодно.

«Но никаких доказательств глава МВД не привел, – считает Хурсин. – Более того, до этого глава Нацполиции Клименко официально признал, что причастность иностранных спецслужб не установлена. Власть ослаблена, занимается охотой на ведьм и опасается каждой массовой акции – это мысли, которые приходят в голову. Настолько непрофессиональны, что могли просто на коленке слепить какую-то провокацию и самим ее испугаться».

При этом журналист предположил, что может быть и другое объяснение этой ситуации.

«Сам тот факт, что делом занимается МВД, а не СБУ, говорит о его внутреннем характере, – пишет журналист. – Сегодня, 31 января в Госбюро расследований запланирован допрос экс-президента Петра Порошенко. Причем возле ГБР собрались только журналисты и правоохранители. Сторонников Петра Порошенко, которые организовывали акции протеста как это было во время предыдущих допросив в ГБР, нет. Не исключаю что именно людей Порошенко, которые готовили для него митинг, и «взяло» МВД. Возможно чтобы дело не выглядело как срыв акции сторонников экс-президента и придумали всю историю с заговором».