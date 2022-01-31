также в разделеПолитика
В ОП рады, что в Кремле заговорили о возможной встрече президентов Украины и РФ 10
Маркарова: Россия не остановится на Украине 14
Стефанчук рассказал, собрал ли он «тревожный чемоданчик» 19
Перепись населения станет крайне неприятным сюрпризом для действующего режима, проводящего откровенно антисоциальную политику 20
США подготовили санкции против близких к Кремлю россиян 11
На зарубежные визиты Зеленского в прошлом году потратили 33,4 млн 10
Резников оценил вероятность молниеносной наступательной операции РФ на Харьков 40
Журналист: Бойко и Левочкин договорились с властями о непривлечении их к уголовной ответственности за подготовку «Харьковских соглашений» 49
Борис Джонсон на этой неделе приедет в Киев 31
Медведчук: Люди боятся сказать, что поддерживают ОПЗЖ. Их просто запугали 14
Ермак проведет переговоры с делегацией Польши 11
Валерий Пустовойтенко: Очень бы не хотелось, чтобы к власти на следующих выборах опять пришли коррупционеры 22
В ГБР считают, что отказ Порошенко давать показания может говорить об осознании вины 53
«Никакого сотрудничества не будет»: Порошенко пришел на допрос в ГБР 32
МИД требует от Путина отменить поручение о соцвыплатах жителям ОРДЛО 30
Боррель: ЕС готов к возможной остановке Россией поставок газа 24
Ярош посоветовал Зеленскому думать, перед тем, как что-то произносить 191
Медведев назвал другом и партнером Медведчука и заявил, что с нынешним руководством Украины нет смысла вести переговоры 42

Информацию о подготовке массовых протестов и провокаций власти усиленно подают так, чтобы подвести СМИ к выводу, что у них был якобы внешний заказчик. Об этом написал в своем ФБ журналист Евгений Хурсин.

По его словам, министр внутренних дел Денис Монастырский намекнул, что провокаторы протестов могут быть связаны с Россией. Он также заявил, что изучается связь подозреваемых с воинскими формированиями «ДНР» и «ЛНР», а также Россией, и предположил, что никому, кроме Москвы, это не может быть выгодно.

«Но никаких доказательств глава МВД не привел, – считает Хурсин. – Более того, до этого глава Нацполиции Клименко официально признал, что причастность иностранных спецслужб не установлена. Власть ослаблена, занимается охотой на ведьм и опасается каждой массовой акции – это мысли, которые приходят в голову. Настолько непрофессиональны, что могли просто на коленке слепить какую-то провокацию и самим ее испугаться».

При этом журналист предположил, что может быть и другое объяснение этой ситуации.

«Сам тот факт, что делом занимается МВД, а не СБУ, говорит о его внутреннем характере, – пишет журналист. – Сегодня, 31 января в Госбюро расследований запланирован допрос экс-президента Петра Порошенко. Причем возле ГБР собрались только журналисты и правоохранители. Сторонников Петра Порошенко, которые организовывали акции протеста как это было во время предыдущих допросив в ГБР, нет. Не исключаю что именно людей Порошенко, которые готовили для него митинг, и «взяло» МВД. Возможно чтобы дело не выглядело как срыв акции сторонников экс-президента и придумали всю историю с заговором».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

44
Теги