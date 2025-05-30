Міноборони презентувало свій дрон на оптоволокні, подібний масово вже використовує ворог

Міністерство оборони України презентувало нову лінійку українських FPV-дронів на оптоволокні Stalker від компанії TechEx, які демонструють унікальну стійкість до дії засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) противника. Ці безпілотники вже кодифіковані з початку року і ефективно застосовуються бойовими підрозділами на фронті. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За словами представників Міноборони, технологічні рішення, втілені в дронах Stalker, є результатом сотень бойових вильотів та постійного зворотного зв'язку від операторів з передової.

Наразі виробник TechEx зосередився на масштабуванні виробництва двох ключових моделей:

Stalker XO-10: Цей 10-дюймовий дрон на оптоволокні ідеально підходить для знищення техніки та особового складу ворога на передових позиціях. Він розроблений для використання в умовах щільних радіоелектронних завад, є маневровим у польоті та швидким у підготовці до вильоту, що робить його оптимальним для точкових ударів.

Stalker XO-15: 15-дюймовий дрон зі збільшеною дальністю та бойовим навантаженням. Він є далекобійною та важкоозброєною відповіддю противнику, здатною ефективно знищувати укріплені цілі в тактичній глибині ворога. Якщо XO-10 краще підходить для ураження цілей на передньому краю, то XO-15 можна використовувати для атаки тилових пунктів управління, позицій самохідної та буксованої артилерії, а також комплексів ППО та РЕБ.

Серед ключових особливостей лінійки Stalker – рекордно низька вага котушки для українських оптоволоконних дронів. Крім того, вони отримали універсальне компонування: верхня частина рами повністю вільна для бойового навантаження будь-якої форми, а акумуляторна батарея кріпиться в нижній частині рами спереду. Таке рішення забезпечує підвищену стабільність у польоті завдяки оптимальному розподілу ваги відносно центру маси дрона.

Компанія TechEx володіє власною перевіреною технологією та обладнанням для намотки оптоволокна, а також системою керування, передачі сигналу та телеметрії. Виробник активно працює над збільшенням дальності застосування дронів до 20 та 25 км, що значно розширить їхні бойові можливості.