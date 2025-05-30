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Російський суд заборонив меми про Путіна в інтернеті, де його порівнюють з Гітлером

Російський суд заборонив меми про Путіна в інтернеті, де його порівнюють з Гітлером

Суд у російському Омську визнав забороненими в Росії 12 сторінок на сайтах, де розміщені зображення, які порівнюють ватажка рашистів Владіміра Путіна з очільником нацистської Німеччини Адольфом Гітлером, а також фразу «Путлер капут».

Про це пише російське видання «Верстка».

Під заборону потрапили фотографії, на яких путіну додали вуса й зачіску, як у Гітлера. Суд також заборонив зображення, що містять написи «Путлер капут», більшість яких були зроблені на протестних акціях.

Наприклад, суд заборонив фотографію блогера Іллі Варламова, на якій зображена жінка, яка тримає плакат із надписом «Путлер, випий отрути, поки не пригостили свинцем». Також суд заборонив сторінку на сайті «Стихи.ру», де розміщено зображення з путіним, що приставляє до голови револьвер, і написом «Як урятувати росію від ганьби».

Заборонити зображення вимагали співробітники прокуратури Омська. На їхню думку, ці картинки «негативно позначаються на інтересах суспільства й держави, спонукають невизначене коло осіб до скоєння терористичної діяльності».

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

мемптн пнхПутлер
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