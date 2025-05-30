У Сербії стався вибух на заводі, який РФ звинуватила у постачанні боєприпасів Україні

У Сербії стався вибух на складі військового заводу Krušik у місті Валєво. Внаслідок інциденту є постраждалі. Раніше РФ заявляла, що це підприємство “постачає боєприпаси в Україну”.

Про вибух повідомляють низка видань, зокрема Danas та "Радіо Свобода".

Вибух на заводі у Сербії

Вибух стався 30 травня приблизно о 7:40 за місцевим часом. У компанії заявили, що інцидент трапився під час виконання штатних робіт із пресування пентриту — на пресі несподівано спрацював підсилювач запальника.

У результаті один працівник зазнав порізів, а ще четверо скаржилися на дзвін у вухах.

— У промисловому підприємстві Krušik сьогодні вранці, близько 7:40, під час планових робіт із пресування пентриту стався вибух підсилювача запальника на пресі. У результаті один працівник отримав порізи, а ще четверо – скаржаться на дзвін у вухах, – йдеться у повідомленні компанії.

Також повідомили, що постраждалих доправили до лікарні у Валєво для надання медичної допомоги та перевірки слуху.

Сербські журналісти також повідомляють про те, що досі немає реакції на вибух від Міністерства оборони країни.

Що відомо про завод Krušik

Завод Krušik у Валєво є одним із провідних підприємств оборонної промисловості Сербії.

До продукції підприємства входять, зокрема артилерійські міни різного калібру, снаряди для артилерії калібру 155 мм, снаряди для РСЗВ, авіабомби та протитанкові ракети 9M14 Maljutka.

ЗМІ пишуть, що це не перший інцидент на цьому заводі. У серпні 2024 року керівництво заводу повідомило, що троє працівників зазнали незначних травм під час роботи з капсулою на випробувальному полігоні шахти.

До цього, у травні 2023 року, внаслідок вибуху постраждав один працівник. Подібні випадки сталися також у січні 2023-го та серпні 2022 року — тоді працівники також зазнали травм.

Нещодавно Служба зовнішньої розвідки РФ звинуватила оборонні підприємства у Сербії у постачанні боєприпасів Україні, попри нейтралітет, задекларований Белградом. У списку був вказаний завод Krušik.