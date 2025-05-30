У Франції забороняють куріння у громадських місцях

З 1 липня 2025 року у Франції не можна буде курити на пляжах, у міських парках та садах, на територіях шкіл, критих зупинках та на спортивних об'єктах.

Про це напередодні Всесвітнього дня без тютюну, що відзначається 31 березня, заявила міністр праці, охорони здоров'я, солідарності та сім'ї Франції Катрін Вотрен, повідомляє видання Ouest-France. За словами Вотрен, "там, де діти, тютюн має зникнути". Курців-порушників штрафуватимуть на 135 євро.

У деяких муніципалітетах Франції заборона на куріння вже діяла, тепер вона запроваджується у національних масштабах.

Заборона не поширюється на електронні сигарети і поки що, як і раніше, можна буде курити на літніх терасах кафе та ресторанів.

Крім того, міністр домагається зниження рівня нікотину у вейпах та скорочення асортименту ароматизаторів для них. За офіційними даними, щодня палять 23,1% французів.

ForUa.com нагадує, Нова Зеландія першою у світі заборонила куріння для наступного покоління.