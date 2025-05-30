Власник чеського оборонного концерну став найбагатшою людиною Східної Європи

Власник чеського оборонного концерну Czechoslovak Group 32-річний Міхал Стрнад став найбагатшою людиною Східної Європи (без росії).

За даними рейтингу Bloomberg Billionaires Index, статки Стрнада зросли цього року на $7,9 млрд і склали $17,1 млрд. Таким чином він випередив колишнього лідера Ренату Келлнерову, яка контролює інвестфонд PPF Group і має статки у розмірі $16,8 млрд.

Czechoslovak Group (CSG) - один із найбільших виробників озброєння в Євросоюзі. Крім боєприпасів, компанія виробляє військові та цивільні вантажівки Tatra, бронетехніку та самохідні гаубиці. Концерн постачає зброю Україні.

Міхал Стрнад успадкував CSG від батька Ярослава Стрнада. Компанія перепродавала радянське озброєння до різних країн, і навіть виступала постачальником західного устаткування до країн колишнього СРСР. У свій час вона була торговим агентом Elbit Systems в Азербайджані і на регулярній основі працює з північноамериканською General Dynamics Land Systems (GDLS) і французькою Nexter.

Як і інші виробники озброєння, CSG останніми роками виграє від зростання видатків на оборону в Європі. З початку року акції компанії зросли майже на 11%.

ForUa.com нагадує, раніше повідомлялося, що Чехія вироблятиме в Україні патрони та штурмові гвинтівки Colt.