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Суспiльство

Важливим для оборони підприємствам дозволили бронювати 100% своїх працівників

Важливим для оборони підприємствам дозволили бронювати 100% своїх працівників

30 травня Кабінет Міністрів ухвалив зміни щодо бронювання військовозобов’язаних. Підприємствам, які забезпечують обороноздатність країни, дозволили бронювати 100% своїх працівників.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Ці зміни дозволили бронювання 100% військовозобов’язаних підприємств, установ та організацій, які визначені критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України та інших військових формувань.

Крім того, запровадили особливі умови для підприємств, які охороняють об’єкти паливно-енергетичного комплексу. Такі підприємства можуть застосовувати будь-які три встановлені критерії — наразі не є обов'язковими критерії щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і рівня середньої зарплати по підприємству не менше за 20 тисяч гривень. Також для них скасували вимоги щодо рівня середньомісячної зарплати заброньованих не менше за 20 тисяч гривень.

На початку квітня Кабінет Міністрів дозволив підприємствам, які обслуговують об’єкти критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, бронювати до 75% своїх працівників.

Перед цим уряд дозволив бронювати від мобілізації працівників мобільних операторів та інтернет-провайдерів, які будують енергостійкі мережі на автошляхах і національних дорогах.

 Автор: Богдан Моримух

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