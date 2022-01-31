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Пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований по «угольному делу».

«Я точно не буду участвовать в этом шоу. Я не буду участвовать и давать какие-либо показания. Никакого сотрудничества с моей стороны не будет, потому что только легитимизирует преступные действия Зеленского и Тататрова. Это будет принципиальная позиция», - сказал он перед входом в здание.

 Как сообщал ForUm, 17 января следственный судья Алексей Соколов провел заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко. После этого он пошел в совещательную комнату, где пробыл пять часов. Далее участникам процесса сообщили, что решение объявят в 14:00 19 января. В этот день следственный судья Соколов избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

Кроме того, он возложил на Порошенко ряд процессуальных обязанностей: не отлучаться с места жительства, сдать следователю на хранение паспорта и прибывать к следователю по первому вызову.

Срок действия постановления – до 19 марта.

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций  в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.
ForUm

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