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Спорт

Аллегрі вдруге очолив ФК "Мілан"

Аллегрі вдруге очолив ФК "Мілан"

Італійський "Мілан" оголосив про призначення Массіміліано Аллегрі головним тренером чоловічої команди. Про це повідомляється на офіційному сайті россонері.

— ФК "Мілан" із радістю повідомляє, що Массіміліано Аллегрі призначено головним тренером першої чоловічої команди, – йдеться у повідомленні.

На цій посаді 57-річний італійський фахівець змінив португальця Сержіу Консейсау, про відставку якого оголосили напередодні.

"Мілан" не повідомив деталі та термін контракту із Аллегрі.

Массиміліано Аллегрі вдруге у кар’єрі очолив "Мілан". Він вже тренував россонері у період з 2010 до 2014 року, вигравши чемпіонат Італії та Суперкубок країни.

З 2014 до 2019 року, а потім у період 2021-2024 року очолював "Ювентус", привівши його до п’яти титулів чемпіона Серії А, п’яти трофеїв Кубка Італії та двох Суперкубків Італії.

У сезоні-2024/25 "Мілан" посів лише восьму сходинку у Серії А та наступний сезон проведе без єврокубків.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

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