также в разделеОбщество
Минкульт опроверг информацию о восстановлении УПЦ КП 9
В Укрзализныце обнаружили растрату более 50 миллионов 7
Суд отклонил иск о запретите подписывать языковой закон 32
Платит Ахметов: Дубинский раскрыл схему пиарщиков Порошенко 40
В Полтаве частные перевозчики не выехали на маршруты, требуя поднять тарифы 11
В Польше осквернили украинский памятник 11
Вилкула вызвали в НАПК 13
Дождливая погода продержится в Украине еще 5 дней 22
Волкер: РФ на Донбассе ухудшила жизнь даже русскоязычных 39
10 мая. Картина дня 33
Скандальный венгерский политик попал в базу «Миротворца» 20
Херсонский суд отменил переименование улицы в честь Гандзюк 42
Международный адвокат: Россия подменяет понятия в деле моряков 56
Епифаний: Возвращение к УПЦ КП – это путь в изоляцию и потеря томоса 64
ГПУ возобновила дело о выводе из «Дельта Банка» более $50 миллионов 15
ДТП в Харькове: Защита Зайцевой просит условное наказание 29
Одновременно заболели: 34 судьи Окружного админсуда не пришли на оценивание 302
Коломойский о Нацбанке: Смолий пусть остается, а Рожкову надо выгнать 45

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Хмельницком, сообщили о подозрении сотруднику полиции ГУ Нацполиции в Хмельницкой области в торговле информацией с ограниченным доступом, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Ему сообщено о подозрении по ч.3. ст. 362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированные действия с информацией, совершенные лицом, имеющим право доступа к этой информации) и по ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированный сбыт информации с ограниченным доступом).

Подозреваемый является инспектором-штурмовиком управления КОРД ГУ Нацполиции в Хмельницкой области. По данным следствия, сотрудник полиции непосредственно сбывал информацию с ограниченным доступом, которая хранится в автоматизированных системах таможни ГФС Украины. Речь идет о данных относительно транспортных средств и лиц, которые ввезли их на территорию Украины с указанием личных данных этих лиц. Такая информация нужна для проверки законности нахождения транспортных средств на территории Украины. Данные об одном автомобиле стоили покупателю 100 гривен. Сейчас следователи устанавливают сообщников полицейского в Хмельницкой таможне ГФС и выясняют объем данных с ограниченным доступом, которые были преданы огласке.

Предварительно установлено, что вышеуказанные лица за последние 6 месяцев на сбыте информации с ограниченным доступом автоматизированных систем таможни «заработали» более 500 тыс. гривен.

В случае доказательства вины в несанкционированном сбыте информации с ограниченным доступом, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги