Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Хмельницком, сообщили о подозрении сотруднику полиции ГУ Нацполиции в Хмельницкой области в торговле информацией с ограниченным доступом, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Ему сообщено о подозрении по ч.3. ст. 362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированные действия с информацией, совершенные лицом, имеющим право доступа к этой информации) и по ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированный сбыт информации с ограниченным доступом).

Подозреваемый является инспектором-штурмовиком управления КОРД ГУ Нацполиции в Хмельницкой области. По данным следствия, сотрудник полиции непосредственно сбывал информацию с ограниченным доступом, которая хранится в автоматизированных системах таможни ГФС Украины. Речь идет о данных относительно транспортных средств и лиц, которые ввезли их на территорию Украины с указанием личных данных этих лиц. Такая информация нужна для проверки законности нахождения транспортных средств на территории Украины. Данные об одном автомобиле стоили покупателю 100 гривен. Сейчас следователи устанавливают сообщников полицейского в Хмельницкой таможне ГФС и выясняют объем данных с ограниченным доступом, которые были преданы огласке.

Предварительно установлено, что вышеуказанные лица за последние 6 месяцев на сбыте информации с ограниченным доступом автоматизированных систем таможни «заработали» более 500 тыс. гривен.

В случае доказательства вины в несанкционированном сбыте информации с ограниченным доступом, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.