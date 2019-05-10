АО «Укрзализныця» впервые самостоятельно построила вагон для перевозки зерна и других пищевых сыпучих грузов. Все комплектующие и материалы – украинского производства, кроме элементов тормозного оборудования, сообщил в Facebook председатель правления общества Евгений Кравцов.

Опытный образец модели 19-6938 имеет больший объем за существующие в Укрзализныце зерновозы – 120 м³, тогда как максимальный объем старых зерновозов – 94 м³.

Зерновоз нового образца разработал и изготовил филиал АО «Укрзализныци» «Панютинский вагоноремонтный завод», и после испытаний 17 апреля 2019 он получил сертификат соответствия требованиям технических условий на его изготовление. Конструкционная скорость составляет до 120 км/ч. «Этот зерновоз нового образца уже внесен в международный классификатор моделей грузовых вагонов, и согласовано его использование в сочетании со странами СНГ и Балтии. Для Укрзализныци это эпохальное событие, ведь еще никогда компания самостоятельно не строила зерновозы. И в этом году мы направим финансирование для подготовки Панютинского завода к серийному производству зерновозов этой модели», - рассказал Кравцов.

По его словам, увеличенный объем нового вагона для перевозки зерна и сыпучих пищевых продуктов имеет особую выгоду для клиентов, которые перевозят шрот и семена подсолнечника, ведь позволяет сэкономить на маневровых работах, уборке вагона и др.

Как отметил Кравцов, пока зерновозы с таким объемом в Украине серийно строят только два предприятия, и Укрзализныця готовится расширить возможности украинского рынка вагоностроения. Для импортозамещения в Украине необходимо наладить производство тормозного оборудования, а именно воздухораспределителей.