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Лидер венгерской праворадикальной партии «Йоббик» Томаш Шнайдер внесен в базу данных сайта «Миротворец» за посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщается в Twitter центра.

«Председатель венгерских йовбаков попал в чистилище. За посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины, раздувание межнациональной розни и вмешательство во внутренние дела Украины», - говорится в сообщении.

«Скоро в Чистилище эти йовбаки партийную ячейку йо66иков создадут», - добавили в центре.    

Ранее издание Mukachevo.net сообщило, что во время недавнего посещения Береговского района с частным визитом Шнайдер высказался за автономию Закарпатья.
ForUm

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