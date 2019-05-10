Президент Петр Порошенко наградил первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива орденом «За заслуги» ІІ степени, а министра культуры Евгения Нищука орденом Ярослава Мудрого V степени.
Соответствующий указ №188 от 4 мая обнародован на сайте Главы государства.
Кроме того, Президент наградил орденом Ярослава Мудрого V степени руководителя Главного департамента Администрации Президента Юрия Онищенко, орденом «За заслуги» І степени первого заместителя управляющего делами аппарата Верховной Рады Николая Гамана, заместителя главы Администрации Президента Константина Елисеева орденом «За заслуги» ІІ степени.
Также орденом «За заслуги» ІІІ степени награждены советник Президента Руслан Демченко, внештатный советник, спикера его избирательного штаба Олег Медведев, пресс-секретарь Главы государства Святослава Цеголко, заместитель руководителя Главного департамента – руководителя департамента Администрации Президента Игорй Лурин, руководитель Главного департамента АП Ярослав Мельник, председатель Донецкой областной государственной администрации Александр Куць, председателя Киевской областной государственной администрации Александр Терещук.
Также орденом Данила Галицкого награждены заведующий отдел главного департамента АП Николай Антипов и заведующий отделом АП Богдан Тырусь.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении звания Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» председателю Службы безопасности Украины Василию Грицаку.
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