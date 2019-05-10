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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении звания Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» председателю Службы безопасности Украины Василию Грицаку, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Отмечается, что этого звания глава СБУ удостоен за самоотверженное служение украинскому народу, выдающийся личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Под руководством Грицака Служба, которую он возглавил в июле 2015 года, в условиях продолжающейся российской агрессии применяет все имеющиеся силы и средства по противодействию внешним и внутренним угрозам безопасности государства, его интересам. Сейчас реализуется беспрецедентный комплекс контрразведывательных и оперативно-розыскных мероприятий в рамках операции Объединенных сил на востоке Украины и в других регионах страны», – говорится в сообщении.

В АП подчеркнули, что подразделения СБУ под руководством Грицака успешно проводят контрразведывательные мероприятия по выявлению, предупреждению и физического задержания членов диверсионных групп, которые координируются представителями спецслужб РФ с привлечением агентурной сети террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» и планируют осуществлять террористические акты на подконтрольной Украине территории.
ForUm

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