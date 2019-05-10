В Международном трибунале ООН по морскому праву отрицают утверждения России о якобы провокационном поведении украинских судов в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года.

Как сообщает корреспондент «Европейской правды», об этом заявил адвокат Джонатан Гимблет во время слушаний по делу о захвате украинских моряков Россией в Международном трибунале ООН по морскому праву в Гамбурге.

Гимблет отверг российские обвинения, что украинские корабли якобы «тайно вторглись» в российские территориальные воды. Он отметил, что ранее украинские суда уже проходили Керченский пролив и все проходило без инцидентов.

«За два месяца до того другие украинские суда проходили по аналогичному маршруту – из украинской Одессы в украинский Бердянск», - отметил Гимблет, продемонстрировав карту маршрута.

Отдельно он возразил против того, что на борту бронекатера «Никополь» якобы обнаружили документы, согласно которым украинские экипажи получили приказ скрытно пройти через Керченский пролив.

Кроме того, Гимблет опроверг российское обвинения в «провокационных действиях» украинских судов, что якобы «Никополь» и «Бердянск» были в состоянии боевой готовности и угрожали российским судам.

«Предположение, что эти два маленьких и легковооруженных катера могли представлять угрозу... не вызывает доверия», - сказал Гимблет.

Адвокат также указал на то, что РФ сама перекрыла Керченский пролив, разместив там танкер.

«Даже если бы эти обвинения были правдивыми, а это не так, факты свидетельствуют о четком нарушении Россией Конвенции (ООН по морскому праву)», - добавил адвокат.

Напомним, в пятницу, 10 мая, в Международном трибунале ООН по морскому праву в Гамбурге начались открытые слушания по делу о нападении РФ на украинские корабли и захвате украинских моряков.

Агент Украины, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль во время слушаний заявила, что в результате захвата и задержания украинских кораблей и экипажа Россия нарушила основной принцип иммунитета военных кораблей, гарантированный Конвенцией ООН по морскому праву.