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Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник отказался от устного допроса в Генпрокуратуре и заявил о готовности давать показания письменно.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

По его словам, в начале допроса Сытник заявил о том, что желает давать показания собственноручно (такая процедура предусмотрена законом) и для этого ему необходимо время, включая возможность предоставления подтверждающих показания документов.

Заявление Сытника было отмечено в протоколе и на этом следственное действие было завершено.

Кроме того, был составлен протокол о предупреждении о неразглашении данных расследования.

Таким образом, по сути допрос не состоялся.

Напомним, Генеральная прокуратура вызывала директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника 10 мая на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту возможного превышения им полномочий. Речь идет, в том числе, о возможном вмешательстве директора НАБУ в ход президентских выборов в США.

Сегодня перед визитом в ГПУ Сытник заявил, что возглавляемое им ведомство даже теоретически не могло вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году. 
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