Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник отказался от устного допроса в Генпрокуратуре и заявил о готовности давать показания письменно.
Об этом Українським Новинам сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.
По его словам, в начале допроса Сытник заявил о том, что желает давать показания собственноручно (такая процедура предусмотрена законом) и для этого ему необходимо время, включая возможность предоставления подтверждающих показания документов.
Заявление Сытника было отмечено в протоколе и на этом следственное действие было завершено.
Кроме того, был составлен протокол о предупреждении о неразглашении данных расследования.
Таким образом, по сути допрос не состоялся.
Напомним, Генеральная прокуратура вызывала директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника 10 мая на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту возможного превышения им полномочий. Речь идет, в том числе, о возможном вмешательстве директора НАБУ в ход президентских выборов в США.
Сегодня перед визитом в ГПУ Сытник заявил, что возглавляемое им ведомство даже теоретически не могло вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время